WTA скорректировала правила квалификации на Итоговый турнир

Женская теннисная ассоциация скорректировала правила отбора на Итоговый турнир 2024, чтобы полностью привести систему квалификации в соответствие с системой ATP.

Теперь участие в WTA Finals примут 7 лучших игроков в Чемпионской гонке.

8-е место займет победительница турнира Grand Slam текущего года, не прошедшая квалификацию и занимающая место с 8-го по 20-е в Чемпионской гонке. Если один из 7 лучших игроков выбывает из участия, освободившееся место получает второй по рангу победитель турниров Grand Slam текущего года, не прошедший квалификацию и занимающий места с 8 по 20 в Чемпионской гонке. И только после этого идут спортсменки, занимающие восьмую и ниже позиции в Чемпионской гонке.

Теннисистка должна сыграть восемь турниров WTA 1000 и/или WTA 500, чтобы иметь право попасть в WTA Finals, если не было исключений, связанных с долгосрочными травмами.