ОФИЦИАЛЬНО. Мальтийский Хибернианс подписал украинского вингера
В клубе из Паолы будет играть Артем Радченко
Мальтийский клуб «Хибернианс» уведомил о подписании контракта с украинским атакующим полузащитником Артемом Радченко.
О деталях соглашения с 29-летним уроженцем Харькова ничего не сообщается.
Артем Радченко ранее играл за латвийские клубы «Дайнава» и «Йонава», а начал он свою профессиональную карьеру в харьковском «Металлисте», воспитанником которого является.
Радченко также выступал за молодежную сборную Украины (5 матчей, 2 гола).
«Хибернианс» в таблице чемпионата Мальты занимает 7-е место, имея в активе 18 очков после 12 матчей.
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