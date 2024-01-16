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Украина. Первая лига
16 января 2024, 17:24 | Обновлено 16 января 2024, 17:37
677
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мальтийский Хибернианс подписал украинского вингера

В клубе из Паолы будет играть Артем Радченко

16 января 2024, 17:24 | Обновлено 16 января 2024, 17:37
677
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мальтийский Хибернианс подписал украинского вингера
Twitter. Артем Радченко

Мальтийский клуб «Хибернианс» уведомил о подписании контракта с украинским атакующим полузащитником Артемом Радченко.

О деталях соглашения с 29-летним уроженцем Харькова ничего не сообщается.

Артем Радченко ранее играл за латвийские клубы «Дайнава» и «Йонава», а начал он свою профессиональную карьеру в харьковском «Металлисте», воспитанником которого является.

Радченко также выступал за молодежную сборную Украины (5 матчей, 2 гола).

«Хибернианс» в таблице чемпионата Мальты занимает 7-е место, имея в активе 18 очков после 12 матчей.

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трансферы Артем Радченко Хибернианс (Мальта) чемпионат Мальты по футболу
Источник Sport.ua
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