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Чемпионат Испании
Жирона
21.01.2024 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 января 2024, 17:04 | Обновлено 16 января 2024, 17:07
361
0

Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 22:00 матч испанской Ла Лиги

16 января 2024, 17:04 | Обновлено 16 января 2024, 17:07
361
0
Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья». Игра пройдет в Жироне на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 1-е место, имея 49 очков. У «Севильи» 17-я позиция и 16 пункт.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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