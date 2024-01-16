Испания16 января 2024, 17:04 | Обновлено 16 января 2024, 17:07
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Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 22:00 матч испанской Ла Лиги
16 января 2024, 17:04 | Обновлено 16 января 2024, 17:07
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В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья». Игра пройдет в Жироне на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 1-е место, имея 49 очков. У «Севильи» 17-я позиция и 16 пункт.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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