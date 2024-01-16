Зимбру Кишинев определился с будущим экс-игрока Динамо

Главный тренер молдовского клуба «Зимбру» из Кишинева Лилиан Попеску рассказал о перспективах в команде украинского полузащитника Дениса Дедечко.

Бывший полузащитник киевского «Динамо», несмотря на слухи, продолжит свою карьеру в стане «Зимбру».

«Дедечко с нами тренируется, он не ушел», – признался Попеску.

В нынешнем сезоне 36-летний Дедечко провел за «Зимбру» 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.

Как известно, в ряды «Зимбру» Дедечко влился год назад – в зимнее межсезонье-2022/2023.