Зимбру Кишинев определился с будущим экс-игрока Динамо
Известно, что ждет Дениса Дедечко
Главный тренер молдовского клуба «Зимбру» из Кишинева Лилиан Попеску рассказал о перспективах в команде украинского полузащитника Дениса Дедечко.
Бывший полузащитник киевского «Динамо», несмотря на слухи, продолжит свою карьеру в стане «Зимбру».
«Дедечко с нами тренируется, он не ушел», – признался Попеску.
В нынешнем сезоне 36-летний Дедечко провел за «Зимбру» 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.
Как известно, в ряды «Зимбру» Дедечко влился год назад – в зимнее межсезонье-2022/2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полька в двух сетах обыграла Кенин на старте Открытого чемпионата Австралии 2024
Личная жизнь Кайла Уокера не перестает удивлять