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16 января 2024, 16:50 | Обновлено 16 января 2024, 17:30
554
0

Зимбру Кишинев определился с будущим экс-игрока Динамо

Известно, что ждет Дениса Дедечко

16 января 2024, 16:50 | Обновлено 16 января 2024, 17:30
554
0
Зимбру Кишинев определился с будущим экс-игрока Динамо
ФК Ворскла Полтава. Денис Дедечко

Главный тренер молдовского клуба «Зимбру» из Кишинева Лилиан Попеску рассказал о перспективах в команде украинского полузащитника Дениса Дедечко.

Бывший полузащитник киевского «Динамо», несмотря на слухи, продолжит свою карьеру в стане «Зимбру».

«Дедечко с нами тренируется, он не ушел», – признался Попеску.

В нынешнем сезоне 36-летний Дедечко провел за «Зимбру» 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.

Как известно, в ряды «Зимбру» Дедечко влился год назад – в зимнее межсезонье-2022/2023.

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Денис Дедечко Зимбру Кишинев чемпионат Молдовы по футболу
Источник Moldfootball.com
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