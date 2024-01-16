Гари НЕВИЛЛ: «Тоттенхэм может быть лучше Арсенала и Ливерпуля»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценивает шансы «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ:

«Если они будут поддерживать своих игроков в форме, то наверняка попадут в четверку лучших. Я искренне считаю, что в этом сезоне они могут быть лучше «Арсенала» и «Ливерпуля», – сказал Невилл.

«Тоттенхэм», который сейчас страдает от эпидемии травм, на данный момент идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Арсенал» с аналогичным количеством баллов идет четвертым, а «Ливерпуль» лидирует с 45 очками.