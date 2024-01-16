Англия16 января 2024, 16:25 | Обновлено 16 января 2024, 16:27
85
0
Гари НЕВИЛЛ: «Тоттенхэм может быть лучше Арсенала и Ливерпуля»
Легендарный защитник верит в команду Постекоглу
16 января 2024, 16:25 | Обновлено 16 января 2024, 16:27
85
0
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценивает шансы «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ:
«Если они будут поддерживать своих игроков в форме, то наверняка попадут в четверку лучших. Я искренне считаю, что в этом сезоне они могут быть лучше «Арсенала» и «Ливерпуля», – сказал Невилл.
«Тоттенхэм», который сейчас страдает от эпидемии травм, на данный момент идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Арсенал» с аналогичным количеством баллов идет четвертым, а «Ливерпуль» лидирует с 45 очками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 января 2024, 19:53 12
Поединок состоится уже 8 марта
Футбол | 16 января 2024, 10:55 4
Личная жизнь Кайла Уокера не перестает удивлять
Футбол | 16.01.2024, 16:11
Футбол | 15.01.2024, 18:49
Футбол | 16.01.2024, 09:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.01.2024, 14:58 4
15.01.2024, 20:35 3
14.01.2024, 23:35 8
14.01.2024, 17:03 320
15.01.2024, 04:18 1
15.01.2024, 00:15 20
14.01.2024, 17:19 7