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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Тоттенхэм может быть лучше Арсенала и Ливерпуля»
Англия
16 января 2024, 16:25 | Обновлено 16 января 2024, 16:27
85
0

Гари НЕВИЛЛ: «Тоттенхэм может быть лучше Арсенала и Ливерпуля»

Легендарный защитник верит в команду Постекоглу

16 января 2024, 16:25 | Обновлено 16 января 2024, 16:27
85
0
Гари НЕВИЛЛ: «Тоттенхэм может быть лучше Арсенала и Ливерпуля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценивает шансы «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ:

«Если они будут поддерживать своих игроков в форме, то наверняка попадут в четверку лучших. Я искренне считаю, что в этом сезоне они могут быть лучше «Арсенала» и «Ливерпуля», – сказал Невилл.

«Тоттенхэм», который сейчас страдает от эпидемии травм, на данный момент идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Арсенал» с аналогичным количеством баллов идет четвертым, а «Ливерпуль» лидирует с 45 очками.

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Гари Невилл Тоттенхэм Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ливерпуль
Источник Sky Sports
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