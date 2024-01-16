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  4. Бавария хочет продлить контракт с лидером команды
Германия
16 января 2024, 16:14 |
285
0

Бавария хочет продлить контракт с лидером команды

Нынешнее соглашение Лероя Сане с мюнхенцами истекает летом 2025 года

16 января 2024, 16:14 |
285
0
Бавария хочет продлить контракт с лидером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Руководство мюнхенской «Баварии» изъявляет желание продлить контракт с полузащитником Лероем Сане. Несмотря на то, что действующее соглашение истекает только в июне 2025 года, мюнхенцы хотят гарантировать длительное пребывание футболиста в команде.

«Мы не торопимся, но нас еще ждут переговоры с Лероем. Мы очень, очень счастливы иметь такого игрока в своем составе. Это его лучший год в «Баварии». Поэтому я уверен, что он мог бы остаться в Мюнхене надолго», – цитирует слова спортивного директора клуба Кристофа Фройнда известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сане провел за «Баварию» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Лерой Сане Бавария продление контракта трансферы трансферы Бундеслиги Кристоф Фройнд
Источник Фабрицио Романо
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