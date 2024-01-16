Главный тренер Жироны: «Нам нужна лучшая версия Цыганкова»

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) ответил на вопрос о том, готовы ли Виктор Цыганков и Янхель Эррера выйти в стартовом составе на матч Кубка Испании против «Райо Вальекано»:

«Им нужно как можно быстрее начать играть, чтобы быть в том же темпе, что и остальная команда. Это правда, что темп матчей не такой, как на тренировках, но они в порядке, и они могут сыграть против «Райо». Они нам очень нужны, и нам нужно, чтобы они были в форме. Нам нужна их лучшая версия сейчас. Я думаю, что они получат минуты завтра и... Я не знаю, будет ли это в начале игры или позже, но я должен дать им игровую практику».

Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Жироной» и «Райо Вальекано» состоится 17 января в 22:30 по киевскому времени.