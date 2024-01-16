Вчера, 15 января 2024 года, FIFA подвела итоги футбольного 2023 года. На церемонии награждения The Best были определены лучшие тренеры и игроки среди мужчин и женщин, лучший гол, лучших фанатов. Также был объявлен состав символических сборных прошлого года среди мужчин и женщин.

Как и сообщал Sport.ua, на церемонии награждения в Лондоне присутствовал легендарный футболист и будущий президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Во время церемонии он сфотографировался с бывшим партнером по «Милану» Филиппо Индзаги, лучшим тренером года Жузепом Гвардиолой и культовым Михаэлем Баллаком.

ФОТО. В компании лучшего. Шевченко посетил церемонию FIFA The Best