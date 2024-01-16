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  4. ФОТО. В компании лучшего. Шевченко посетил церемонию FIFA The Best
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 15:56 |
530
0

ФОТО. В компании лучшего. Шевченко посетил церемонию FIFA The Best

Легендарный украинский футболист сфотографировался с Жузепом Гвардиолой

16 января 2024, 15:56 |
530
0
ФОТО. В компании лучшего. Шевченко посетил церемонию FIFA The Best
Instagram. Андрей Шевченко и Жузеп Гвардиола

Вчера, 15 января 2024 года, FIFA подвела итоги футбольного 2023 года. На церемонии награждения The Best были определены лучшие тренеры и игроки среди мужчин и женщин, лучший гол, лучших фанатов. Также был объявлен состав символических сборных прошлого года среди мужчин и женщин.

Как и сообщал Sport.ua, на церемонии награждения в Лондоне присутствовал легендарный футболист и будущий президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Во время церемонии он сфотографировался с бывшим партнером по «Милану» Филиппо Индзаги, лучшим тренером года Жузепом Гвардиолой и культовым Михаэлем Баллаком.

ФОТО. В компании лучшего. Шевченко посетил церемонию FIFA The Best

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Андрей Шевченко награды ФИФА Жузеп Гвардиола Филиппо Индзаги Михаэль Баллак фото
Источник Instagram
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