Президент берлинской Герты умер в 43 года

Президент «Герты» Кай Бернштейн ушел из жизни в возрасте 43 лет.

О смерти Бернштейна, который занимал руководящий пост с лета 2022 года, немецкий клуб сообщил 16 января.

«Все в клубе шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Вся семья «Герты» скорбит из-за смерти Кая, наши мысли c его семьей и друзьями. Мы просим всех уважать частную жизнь его семьи в это трудное время», — говорится в заявлении.

Отметим, что клуб из Берлина, дважды в своей истории становившийся чемпионом страны, в нынешнем сезоне выступает во второй Бундеслиге.