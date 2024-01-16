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  4. Президент берлинской Герты умер в 43 года
Германия
16 января 2024, 15:17 |
851
0

Президент берлинской Герты умер в 43 года

Кай Бернштейн занимал свой пост с лета 2022 года

16 января 2024, 15:17 |
851
0
Президент берлинской Герты умер в 43 года
ФК Герта. Кай Бернштейн

Президент «Герты» Кай Бернштейн ушел из жизни в возрасте 43 лет.

О смерти Бернштейна, который занимал руководящий пост с лета 2022 года, немецкий клуб сообщил 16 января.

«Все в клубе шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Вся семья «Герты» скорбит из-за смерти Кая, наши мысли c его семьей и друзьями. Мы просим всех уважать частную жизнь его семьи в это трудное время», — говорится в заявлении.

Отметим, что клуб из Берлина, дважды в своей истории становившийся чемпионом страны, в нынешнем сезоне выступает во второй Бундеслиге.

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Герта смерть президент Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Герта
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