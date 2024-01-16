Президент берлинской Герты умер в 43 года
Кай Бернштейн занимал свой пост с лета 2022 года
Президент «Герты» Кай Бернштейн ушел из жизни в возрасте 43 лет.
О смерти Бернштейна, который занимал руководящий пост с лета 2022 года, немецкий клуб сообщил 16 января.
«Все в клубе шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Вся семья «Герты» скорбит из-за смерти Кая, наши мысли c его семьей и друзьями. Мы просим всех уважать частную жизнь его семьи в это трудное время», — говорится в заявлении.
Отметим, что клуб из Берлина, дважды в своей истории становившийся чемпионом страны, в нынешнем сезоне выступает во второй Бундеслиге.
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