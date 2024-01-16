ТУХЕЛЬ: «Может, нейтральный зритель ждет, что чемпионство выиграем не мы»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне, выделив не только нынешнего лидера, леверкузенский «Байер», но и другие клубы.

«К игре с «Байером» (10 февраля на выезде в рамках 21-го тура. – Прим.) мы хотим подойти в том положении, когда нас будет отделять только одна победа от того, чтобы обогнать их. Нам есть что терять, у них же есть преимущество. Возможно, нейтральный зритель ожидает, что чемпионский титул выиграем не мы, а другая команда, ведь в прошлом сезоне этого не произошло.

Сейчас идет настоящая гонка за титул. «Байер» – невероятная команда. И не забывайте, насколько хорош «Штутгарт», «Лейпциг» тоже рядом. Борьба будет идти до самого конца», — приводит слова специалиста Bayern & Germany.