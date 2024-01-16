Лондонский Арсенал и Франция. Полесье ребусом анонсировало новичка

Житомирское «Полесье» 16 января 2024 года анонсировало новый трансфер в своем официальном Telegram-канале.

Сначала пресс-служба клуба опубликовала сообщение с намеком на трансферную бомбу. Интересно, что подсказка, по словам «Полесья», есть уже в этом сообщении.

Но на нем в клубе не остановились. Через час житомиряне опубликовали 5 эмодзи: цепь, эмблема лондонского «Арсенала», флаги Швейцарии и Франции, а также нога.

Болельщики сразу засыпали комментарии различными догадками. Среди вариантов оказались Джердан Шакири, Тьерри Анри и Уильям Салиба. Однако вероятнее всего загадочным новичком станет Яссин Фортюне.

24-летний француз с 2015 по 2018 год находился в системе «Арсенала», а сейчас играет за швейцарский «Сьон». В 16 матчах сезона на счету правого вингера 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.