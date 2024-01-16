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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 15:21 | Обновлено 16 января 2024, 15:43
1346
2

Лондонский Арсенал и Франция. Полесье ребусом анонсировало новичка

У болельщиков есть много вариантов, но самый вероятный – Яссин Фортюне

16 января 2024, 15:21 | Обновлено 16 января 2024, 15:43
1346
2
Лондонский Арсенал и Франция. Полесье ребусом анонсировало новичка
Facebook. Яссин Фортюне

Житомирское «Полесье» 16 января 2024 года анонсировало новый трансфер в своем официальном Telegram-канале.

Сначала пресс-служба клуба опубликовала сообщение с намеком на трансферную бомбу. Интересно, что подсказка, по словам «Полесья», есть уже в этом сообщении.

Но на нем в клубе не остановились. Через час житомиряне опубликовали 5 эмодзи: цепь, эмблема лондонского «Арсенала», флаги Швейцарии и Франции, а также нога.

Болельщики сразу засыпали комментарии различными догадками. Среди вариантов оказались Джердан Шакири, Тьерри Анри и Уильям Салиба. Однако вероятнее всего загадочным новичком станет Яссин Фортюне.

24-летний француз с 2015 по 2018 год находился в системе «Арсенала», а сейчас играет за швейцарский «Сьон». В 16 матчах сезона на счету правого вингера 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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Источник ФК Полесье
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Микола Захарченко
Якщо розкриється та принесе користь команді , то чому б і ні ?
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+1
Vitaliy Shevchenko
Трансферна бомба Яссін Фортюне, 2 швейцарська ліга. Оцінки за матч: Наприклад, останні 4 матч де вівся даний підрахунок: 6.3, 5.9, 5.9, 5.9 щоб ви трохи розуміли: 6.0 дають кожному гравцю який вийшов на поле. Це означає, що гравець нічого не зробив і як мінімум в 3 матчах привіз по 1 голу. БОМБА. Тягнуть різний шлак, головне що школа за плечима.
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