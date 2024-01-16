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  4. Манчестер Сити интересуется тремя вингерами. Один из них – из Жироны
Англия
16 января 2024, 14:09 |
892
1

Манчестер Сити интересуется тремя вингерами. Один из них – из Жироны

В шорт-листе чемпионов Англии – Савио, Кварацхелия и Нету

16 января 2024, 14:09 |
892
1
Манчестер Сити интересуется тремя вингерами. Один из них – из Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио Морейра

«Манчестер Сити» на данный момент занят поисками усиления состава на позицию вингера. В шорт-листе чемпионов Англии присутствуют имена трех игроков.

Речь идет о Хвиче Кварацхелии из «Наполи», Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Савио из «Жироны». При этом интерес к Кварацхелии за последние месяцы снизился.

Проще всего будет подписать Савио, поскольку «Жирона» входит в состав City Football Group. Испанский клуб уже отклонил ряд предложений от других клубов по поводу трансфера 19-летнего бразильского таланта.

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Манчестер Сити Савио Морейра Жирона Вулверхэмптон Хвича Кварацхелия Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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SuperMario
А каким образом Жирона могла отклонять предложение о покупке,если он им не принадлежит,он же в аренде..Это тоже самое если БД будет сейчас отказывать в покупке Санчо..
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