Манчестер Сити интересуется тремя вингерами. Один из них – из Жироны

«Манчестер Сити» на данный момент занят поисками усиления состава на позицию вингера. В шорт-листе чемпионов Англии присутствуют имена трех игроков.

Речь идет о Хвиче Кварацхелии из «Наполи», Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Савио из «Жироны». При этом интерес к Кварацхелии за последние месяцы снизился.

Проще всего будет подписать Савио, поскольку «Жирона» входит в состав City Football Group. Испанский клуб уже отклонил ряд предложений от других клубов по поводу трансфера 19-летнего бразильского таланта.