Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси может арендовать нападающего Астон Виллы. У него 2 гола в АПЛ
Англия
16 января 2024, 13:47 |
349
0

Челси может арендовать нападающего Астон Виллы. У него 2 гола в АПЛ

Джоном Дюраном также интересуется «Милан»

16 января 2024, 13:47 |
349
0
Челси может арендовать нападающего Астон Виллы. У него 2 гола в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дюран

Лондонский «Челси» рассматривает вариант сенсационной аренды колумбийского нападающего «Астон Виллы» Джона Дюрана, сообщает британское издание Metro.

Отмечается, что 20-летним футболистом также интересуется «Милан», но «вилланы» вряд ли отпустят его, если не найдут замену.

«Синие» видят в Джоне качественный вариант для замены Брои, Джексона и Нкунку, ведь все 3 нападающих либо нестабильны, либо часто травмируются.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Джон Дюран провел 14 матчей (0 в стартовом составе, всего 171 минута на поле), отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Спортингу» 90 миллионов евро за форварда Виктора Дьокереша.

По теме:
Манчестер Сити интересуется тремя вингерами. Один из них – из Жироны
Одноклубником Малиновского интересуются три топ-клуба Серии А
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Челси Астон Вилла Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Источник Metro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
Футбол | 16 января 2024, 11:20 8
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать

Звездный бразилец так и не смог стать героем Про-лиги

Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
Футбол | 15 января 2024, 15:06 4
Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер

Карим Бензема может перебраться на Стэмфорд Бридж

Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Футбол | 15.01.2024, 19:30
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
«Талант». Лунин является лучшим вратарем Ла Лиги по ключевым показателям
Футбол | 16.01.2024, 11:51
«Талант». Лунин является лучшим вратарем Ла Лиги по ключевым показателям
«Талант». Лунин является лучшим вратарем Ла Лиги по ключевым показателям
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А
Футбол | 15.01.2024, 12:26
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
15.01.2024, 16:16 4
Футбол
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
15.01.2024, 20:35 3
Футбол
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
14.01.2024, 17:03 319
Футбол
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
14.01.2024, 18:27 2
Футбол
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
15.01.2024, 07:59 5
Футбол
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
14.01.2024, 17:44 14
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем