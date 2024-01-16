Челси может арендовать нападающего Астон Виллы. У него 2 гола в АПЛ
Джоном Дюраном также интересуется «Милан»
Лондонский «Челси» рассматривает вариант сенсационной аренды колумбийского нападающего «Астон Виллы» Джона Дюрана, сообщает британское издание Metro.
Отмечается, что 20-летним футболистом также интересуется «Милан», но «вилланы» вряд ли отпустят его, если не найдут замену.
«Синие» видят в Джоне качественный вариант для замены Брои, Джексона и Нкунку, ведь все 3 нападающих либо нестабильны, либо часто травмируются.
В этом сезоне Английской Премьер-лиги Джон Дюран провел 14 матчей (0 в стартовом составе, всего 171 минута на поле), отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Спортингу» 90 миллионов евро за форварда Виктора Дьокереша.
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