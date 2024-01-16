Донецкий «Шахтер» в официальном канале в сети Telegram опубликовал видео с бразильскими легионерами: Эгиналду и Невертоном.

Оба футболиста присоединились к клубу только летом 2023 года, но уже понемногу начинают изучать украинский язык. Например, на видео они выучили фразу «Дуже добре» и, похоже, даже поняли ее значение. Также стоит отметить произношение украинских слов в исполнении Невертона и Эгиналда.

В этом сезоне Невертон провел 15 матчей за «Шахтер», отметившись 1 голевой передачей. На счету Эгиналду 1 забитый мяч в 9 поединках.

ВИДЕО. «Дуже добре». Бразильцы Шахтера учат украинский язык