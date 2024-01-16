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  4. ВИДЕО. «Дуже добре». Бразильцы Шахтера учат украинский язык
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 13:14 |
253
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ВИДЕО. «Дуже добре». Бразильцы Шахтера учат украинский язык

Эгиналда и Невертон уже знают несколько слов

16 января 2024, 13:14 |
253
1
ВИДЕО. «Дуже добре». Бразильцы Шахтера учат украинский язык
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Донецкий «Шахтер» в официальном канале в сети Telegram опубликовал видео с бразильскими легионерами: Эгиналду и Невертоном.

Оба футболиста присоединились к клубу только летом 2023 года, но уже понемногу начинают изучать украинский язык. Например, на видео они выучили фразу «Дуже добре» и, похоже, даже поняли ее значение. Также стоит отметить произношение украинских слов в исполнении Невертона и Эгиналда.

В этом сезоне Невертон провел 15 матчей за «Шахтер», отметившись 1 голевой передачей. На счету Эгиналду 1 забитый мяч в 9 поединках.

ВИДЕО. «Дуже добре». Бразильцы Шахтера учат украинский язык

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Невертон Шахтер Донецк украинский язык видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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serhiy
Тепер потрібно українцям Шахтаря підтягуватися до іноземних колег  !
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