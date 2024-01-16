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  4. В ПСЖ не рассчитывают на Гонсалу Рамуша
Франция
16 января 2024, 12:53 |
249
2

В ПСЖ не рассчитывают на Гонсалу Рамуша

С конца ноября португалец сыграл всего одну минуту в Лиге 1 и Лиге чемпионов

16 января 2024, 12:53 |
249
2
В ПСЖ не рассчитывают на Гонсалу Рамуша
ФК ПСЖ. Гонсалу Рамуш

22-летний форвард Гонсалу Рамуш в скором времени может покинуть французский ПСЖ.

По информации Sport.es, португалец не вписывается в игровые схемы Луиса Энрике, из-за чего практически не получает игровой практики. В нынешнем сезоне на счету форварда 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча.

Примечательно, что Рамуш присоединился к парижскому клубу в августе 2023 года на правах аренды. В конце ноября ПСЖ выкупил контракт Гонсалу у «Бенфики» за 65 млн евро, после чего нападающий практически перестал появляться на поле, получая крохи от игрового времени – за декабрь-январь форвард сыграл лишь одну минуту в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

И теперь, учитывая сложившуюся ситуацию, парижане вынуждены искать, куда бы «пристроить» неугодного тренеру футболиста.

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Гонсалу Рамуш ПСЖ Лига 1 (Франция) Лига чемпионов аренда игрока Луис Энрике
Источник Sport.es
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