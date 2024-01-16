В ПСЖ не рассчитывают на Гонсалу Рамуша

22-летний форвард Гонсалу Рамуш в скором времени может покинуть французский ПСЖ.

По информации Sport.es, португалец не вписывается в игровые схемы Луиса Энрике, из-за чего практически не получает игровой практики. В нынешнем сезоне на счету форварда 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча.

Примечательно, что Рамуш присоединился к парижскому клубу в августе 2023 года на правах аренды. В конце ноября ПСЖ выкупил контракт Гонсалу у «Бенфики» за 65 млн евро, после чего нападающий практически перестал появляться на поле, получая крохи от игрового времени – за декабрь-январь форвард сыграл лишь одну минуту в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

И теперь, учитывая сложившуюся ситуацию, парижане вынуждены искать, куда бы «пристроить» неугодного тренеру футболиста.