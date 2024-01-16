«Талант». Лунин является лучшим вратарем Ла Лиги по ключевым показателям

Статистический портал DataMB в сети Twitter опубликовал результаты исследования игры украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.

После выборки статистики оказалось, что 24-летний голкипер является лучшим в чемпионате Испании сразу по нескольким ключевым для своей позиции показателям: процент сейвов (отражает 83% всех ударов), точность коротких передач и процент выигранных воздушных дуэлей.

К тому же, Андрей является вторым вратарем лиги по количеству недопущенных голов по метрике xG. Удачной игрой на линии ворот Лунин спас «Реал» от дополнительных 3.11 пропущенных мячей.

Интересно, что по всем показателям, кроме количества передач за игру, Андрей Лунин значительно лучше своего конкурента Кепу Аррисабалагу.

Ранее сообщалось, что интерес к украинскому голкиперу проявляет мюнхенская «Бавария».