«Талант». Лунин является лучшим вратарем Ла Лиги по ключевым показателям
Украинский голкипер поражает статистических аналитиков
Статистический портал DataMB в сети Twitter опубликовал результаты исследования игры украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.
После выборки статистики оказалось, что 24-летний голкипер является лучшим в чемпионате Испании сразу по нескольким ключевым для своей позиции показателям: процент сейвов (отражает 83% всех ударов), точность коротких передач и процент выигранных воздушных дуэлей.
К тому же, Андрей является вторым вратарем лиги по количеству недопущенных голов по метрике xG. Удачной игрой на линии ворот Лунин спас «Реал» от дополнительных 3.11 пропущенных мячей.
Интересно, что по всем показателям, кроме количества передач за игру, Андрей Лунин значительно лучше своего конкурента Кепу Аррисабалагу.
Ранее сообщалось, что интерес к украинскому голкиперу проявляет мюнхенская «Бавария».
🇺🇦 Andriy Lunin (Real Madrid, 24)— DataMB (@DataMB_) January 14, 2024
📈 vs La Liga goalkeepers, per 90
🥇 Save % - 1st
🥇 Pass % - 1st
🥇 Aerial % - 1st
🥈 Prevented goals - 2nd
Massive talent 🧤✨
👉 https://t.co/rcFaUbOnhh https://t.co/ikqaNgcRy0 pic.twitter.com/dTFbs4nTwN
📊 Andriy Lunin vs Kepa Arrizabalaga— DataMB (@DataMB_) January 14, 2024
Compare players 👉 https://t.co/McR5zrPkTO https://t.co/MsYwFGVgTR pic.twitter.com/u28cQbcuHv
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