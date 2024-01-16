Источник: клуб УПЛ сделал официальное предложение по бразильскому защитнику

«Александрия» интересуется центральным защитником бразильского «Васко да Гама» Зе Витором, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, команда Руслана Ротаня сделала клубу из Бразилии официальное предложение по трансферу 21-летнего футболиста и сейчас ждет ответа.

В прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии Зе Витор сыграл 4 матча за «Васко да Гама», но суммарно провел на поле лишь 107 минут и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее стало известно, что «Александрию» покинул легионер Хосе Эрнандес.