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  4. Источник: клуб УПЛ сделал официальное предложение по бразильскому защитнику
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 11:17 |
783
1

Источник: клуб УПЛ сделал официальное предложение по бразильскому защитнику

«Александрия» может подписать Зе Витора из «Васко да Гама»

16 января 2024, 11:17 |
783
1
Источник: клуб УПЛ сделал официальное предложение по бразильскому защитнику
ФК Васко да Гама. Зе Витор

«Александрия» интересуется центральным защитником бразильского «Васко да Гама» Зе Витором, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, команда Руслана Ротаня сделала клубу из Бразилии официальное предложение по трансферу 21-летнего футболиста и сейчас ждет ответа.

В прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии Зе Витор сыграл 4 матча за «Васко да Гама», но суммарно провел на поле лишь 107 минут и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее стало известно, что «Александрию» покинул легионер Хосе Эрнандес.

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Источник Zorya Londonsk
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Mr Voevudskiy
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Зефутболист)
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