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Англия
16 января 2024, 10:51 | Обновлено 16 января 2024, 10:52
630
0

ГВАРДИОЛА: «Хочу разделить эту награду с Манчестер Сити и его владельцами»

Испанский специалист – о награде ФИФА как лучшему тренеру года

16 января 2024, 10:51 | Обновлено 16 января 2024, 10:52
630
0
ГВАРДИОЛА: «Хочу разделить эту награду с Манчестер Сити и его владельцами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал получение награды ФИФА лучшему тренеру по итогам 2023 года.

«Я хочу разделить эту награду и этот момент с «Манчестер Сити» и нашими владельцами.

От имени тренерского штаба и от своего имени я хочу поблагодарить наших игроков за то, что они делали для этого клуба в течение многих лет, поэтому всем без исключения спасибо за это путешествие. Для меня было честью каждое утро приходить на работу.

«Барселона» – клуб моего сердца, они – причина, по которой я здесь. Но сделать то же самое с «Манчестер Сити»... 15 или 20 лет назад нас здесь не было. Мы строили сильную команду шаг за шагом, поскольку здесь тренером был Роберто Манчини. Года назад мы не могли ожидать, что окажемся здесь», – отметил испанец, получая награду.

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Жузеп Гвардиола лучший тренер Манчестер Сити Роберто Манчини награды
Источник Eurosport
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