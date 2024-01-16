Спортинг отказался продать в Челси забивного форварда за 90 млн евро

Лондонский «Челси» обращался в португальский «Спортинг» по поводу продажи шведского нападающего Виктора Дьекереша, но получил отказ.

По информации португальского издания Record, «синие» предлагали 85 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов, но лиссабонцы настаивают на том, что продадут своего бомбардира только за прописанную в контракте клаусулу – 100 млн евро.

Исходя из этого, шведский форвард за полсезона подорожал в четыре раза – летом 2023-го он перешел в «Спортинг» из английского «Ковентри» за 24 млн евро, и стал самым дорогим входящим трансфером в истории «зелено-белых».

В нынешнем сезоне на счету Дьекереша 24 матча за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.