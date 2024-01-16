Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинец во Франции замкнул прострел и оформил автогол против лидера
Франция
16 января 2024, 10:03 |
989
0

ВИДЕО. Украинец во Франции замкнул прострел и оформил автогол против лидера

15 января «Бордо» с Даниилом Игнатенко уступило «Осеру» со счетом 1:3

16 января 2024, 10:03 |
989
0
ВИДЕО. Украинец во Франции замкнул прострел и оформил автогол против лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

15 января состоялся матч 20-го тура Второй лиги Франции между командами «Осер» и «Бордо». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинский футболист гостей Даниил Игнатенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 47-й Даниил оформил автогол. После прострела с правого фланга украинец в подкате дотронулся до мяч и перенаправил его в сетку своих ворот. На 76-й минуте Игнатенко заработал желтую карточку.

Интересно, что 7 января Игнатенко помог «жирондинцам» пройти «Саннуа» в 1/32 финала Кубка Фрацнии, забив единственный гол команды за 120 минут и реализовав 11-метровый в серии послематчевых пенальти.

Сейчас «Бордо» занимает 15-е место из 20 в таблице Лиги 2, имея 22 пункта. «Осер» является лидером с 41 очком.

ВИДЕО. Украинец во Франции замкнул прострел и оформил автогол против лидера

По теме:
ВИДЕО. Витория Гимараеш обыграла Ароку, Милованов сыграл 85 минут
Ворскла – Сабах – 3:0. Под руководством Долганского. Видео голов и обзор
Два дубля. Иордания отгрузила 4 мяча Малайзии на Кубке Азии
видео голов и обзор автогол чемпионат Франции по футболу Лига 2 (Франция) Даниил Игнатенко Бордо Осер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Футбол | 15 января 2024, 16:16 4
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере

Полузащитник должен продлить контракт с «горняками»

Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Футбол | 15 января 2024, 19:30 8
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной

Винисиус Жуниор высказался об игре украинского вратаря

Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Теннис | 16.01.2024, 07:25
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Месси получил приз от ФИФА, 4 украинки прошли 1-й раунд АО, Лунин или Кепа
Футбол | 16.01.2024, 08:00
Месси получил приз от ФИФА, 4 украинки прошли 1-й раунд АО, Лунин или Кепа
Месси получил приз от ФИФА, 4 украинки прошли 1-й раунд АО, Лунин или Кепа
Тренер рассказал, как купил Андриевского из Динамо за 200 долларов
Футбол | 15.01.2024, 12:36
Тренер рассказал, как купил Андриевского из Динамо за 200 долларов
Тренер рассказал, как купил Андриевского из Динамо за 200 долларов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
15.01.2024, 20:35 3
Футбол
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 20
Футбол
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
14.01.2024, 23:00 3
Футбол
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
15.01.2024, 04:18 1
Теннис
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
15.01.2024, 13:02 1
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 6
Футбол
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
14.01.2024, 21:51 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем