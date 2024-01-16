ВИДЕО. Украинец во Франции замкнул прострел и оформил автогол против лидера
15 января «Бордо» с Даниилом Игнатенко уступило «Осеру» со счетом 1:3
15 января состоялся матч 20-го тура Второй лиги Франции между командами «Осер» и «Бордо». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Украинский футболист гостей Даниил Игнатенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
На 47-й Даниил оформил автогол. После прострела с правого фланга украинец в подкате дотронулся до мяч и перенаправил его в сетку своих ворот. На 76-й минуте Игнатенко заработал желтую карточку.
Интересно, что 7 января Игнатенко помог «жирондинцам» пройти «Саннуа» в 1/32 финала Кубка Фрацнии, забив единственный гол команды за 120 минут и реализовав 11-метровый в серии послематчевых пенальти.
Сейчас «Бордо» занимает 15-е место из 20 в таблице Лиги 2, имея 22 пункта. «Осер» является лидером с 41 очком.
ВИДЕО. Украинец во Франции замкнул прострел и оформил автогол против лидера
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