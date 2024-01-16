Другие новости16 января 2024, 07:38 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 января
Важные события во всех видах спорта
16 января 2024, 07:38 |
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Во вторник, 16 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Саудовская Аравия – Оман
21:30 Вулверхэмптон – Брентфорд
21:45 Ювентус – Сассуоло
22:00 Мали – Южная Африка
ТЕННИС
11:30 Ришар Гаске – Карлос Алькарас
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