ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 января

Во вторник, 16 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Саудовская Аравия – Оман

1.73 – 3.57 – 5.17

21:30 Вулверхэмптон – Брентфорд

1.92 – 3.62 – 3.95

21:45 Ювентус – Сассуоло

1.41 – 5.24 – 8.70

22:00 Мали – Южная Африка

1.93 – 3.26 – 4.40

ТЕННИС



11:30 Ришар Гаске – Карлос Алькарас

14.50 – 1.02