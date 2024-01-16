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16 января 2024, 07:38 |
87
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 января

Важные события во всех видах спорта

16 января 2024, 07:38 |
87
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 января
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Саудовская Аравия – Оман

Favbet 1.73 – 3.57 – 5.17

21:30 Вулверхэмптон – Брентфорд

Favbet 1.92 – 3.62 – 3.95

21:45 Ювентус – Сассуоло

Favbet 1.41 – 5.24 – 8.70

22:00 Мали – Южная Африка

Favbet 1.93 – 3.26 – 4.40

ТЕННИС

11:30 Ришар Гаске – Карлос Алькарас

Favbet 14.50 – 1.02

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Источник Sport.ua
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