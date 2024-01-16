Почеттино в шоке. Эпидемия травм: у Челси отсутствуют очень дорогие игроки

Веб-портал Transfermarkt опубликовал интересную статистику по английскому клубу «Челси», за который играет украинец Михаил Мудрик.

Специалисты выложили список травмированных игроков у команды Маурисио Почеттино, количество пропущенных матчей, а также трансферные стоимости футболистов из лазарета.

Самый дорогой футболист среди травмированных у синих – Кристофер Нкунку (75 млн евро)

В топ-10 травмированных игроков Челси входят: