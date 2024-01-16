Англия16 января 2024, 06:31 | Обновлено 16 января 2024, 07:25
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Почеттино в шоке. Эпидемия травм: у Челси отсутствуют очень дорогие игроки
Самый дорогой футболист среди травмированных у синих – Кристофер Нкунку
16 января 2024, 06:31 | Обновлено 16 января 2024, 07:25
807
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Веб-портал Transfermarkt опубликовал интересную статистику по английскому клубу «Челси», за который играет украинец Михаил Мудрик.
Специалисты выложили список травмированных игроков у команды Маурисио Почеттино, количество пропущенных матчей, а также трансферные стоимости футболистов из лазарета.
Самый дорогой футболист среди травмированных у синих – Кристофер Нкунку (75 млн евро)
В топ-10 травмированных игроков Челси входят:
- Кристофер Нкунку (75 млн евро)
- Рис Джеймс (50 млн евро)
- Ромео Лавия (50 млн евро)
- Уэсли Фофана (32 млн евро)
- Бен Чилуэлл (30 млн евро)
- Роберт Санчес (30 млн евро)
- Лесли Угочукву (25 млн евро)
- Марк Кукурелья (25 млн евро)
- Трево Чалоба (18 млн евро)
- Карни Чуквуэмека (15 млн евро)
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