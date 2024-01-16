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Англия
16 января 2024, 06:31 | Обновлено 16 января 2024, 07:25
807
0

Почеттино в шоке. Эпидемия травм: у Челси отсутствуют очень дорогие игроки

Самый дорогой футболист среди травмированных у синих – Кристофер Нкунку

16 января 2024, 06:31 | Обновлено 16 января 2024, 07:25
807
0
Почеттино в шоке. Эпидемия травм: у Челси отсутствуют очень дорогие игроки
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Веб-портал Transfermarkt опубликовал интересную статистику по английскому клубу «Челси», за который играет украинец Михаил Мудрик.

Специалисты выложили список травмированных игроков у команды Маурисио Почеттино, количество пропущенных матчей, а также трансферные стоимости футболистов из лазарета.

Самый дорогой футболист среди травмированных у синих – Кристофер Нкунку (75 млн евро)

В топ-10 травмированных игроков Челси входят:

  • Кристофер Нкунку (75 млн евро)
  • Рис Джеймс (50 млн евро)
  • Ромео Лавия (50 млн евро)
  • Уэсли Фофана (32 млн евро)
  • Бен Чилуэлл (30 млн евро)
  • Роберт Санчес (30 млн евро)
  • Лесли Угочукву (25 млн евро)
  • Марк Кукурелья (25 млн евро)
  • Трево Чалоба (18 млн евро)
  • Карни Чуквуэмека (15 млн евро)

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Transfermarkt Челси травма финансы Уэсли Фофана Трево Чалоба Кристофер Нкунку Рис Джеймс Ромео Лавия Карни Чуквуэмека Бен Чилуэлл Роберт Санчес Марк Кукурелья Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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