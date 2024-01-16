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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 05:15 | Обновлено 16 января 2024, 05:41
31
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отправила защитника в аренду в Буковину

Денис Гарькавенко продолжит карьеру в клубе Первой лиги из Черновцов

16 января 2024, 05:15 | Обновлено 16 января 2024, 05:41
31
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отправила защитника в аренду в Буковину
ФК Александрия. Денис Гарькавенко

Клуб УПЛ «Александрия» отправил защитника Дениса Гарькавенко в аренду в «Буковину».

Клубы подписали документы по аренде 19-летнего защитника.

Арендный контракт игрока с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Молодой защитник сыграл за основную команду «Александрии» 1 матч УПЛ.

«Александрия» пожелала Денису успехов в новой команде.

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Источник ФК Александрия
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