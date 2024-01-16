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  4. Днепр-1 запланировал 7 контрольных матчей в Турции, названы соперники
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 02:59 | Обновлено 16 января 2024, 03:27
63
0

Днепр-1 запланировал 7 контрольных матчей в Турции, названы соперники

Почти все оппоненты являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата

16 января 2024, 02:59 | Обновлено 16 января 2024, 03:27
63
0
Днепр-1 запланировал 7 контрольных матчей в Турции, названы соперники
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» на учебно-тренировочном сборах в Турции запланировал 7 контрольных матчей.

Многие соперники являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата в своих странах.

Календарь спаррингов Днепра-1 выглядит следующим образом:

  • 25 января – «Штурм» (Австрия)
  • 30 января – «Черно Море» (Болгария)
  • 2 февраля – «Ракув» (Польша)
  • 6 февраля – «Дечич» (Черногория)
  • 10 февраля – «Аркадаг» (Туркменистан)
  • 13 февраля – соперник уточняется
  • 16 февраля – РФШ (Латвия)
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Днепр-1 учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Штурм Грац Черно Море Ракув РФШ
Источник СК Днепр-1
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