Украина. Премьер лига16 января 2024, 02:59 | Обновлено 16 января 2024, 03:27
63
0
Днепр-1 запланировал 7 контрольных матчей в Турции, названы соперники
Почти все оппоненты являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата
16 января 2024, 02:59 | Обновлено 16 января 2024, 03:27
63
0
Клуб «Днепр-1» на учебно-тренировочном сборах в Турции запланировал 7 контрольных матчей.
Многие соперники являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата в своих странах.
Календарь спаррингов Днепра-1 выглядит следующим образом:
- 25 января – «Штурм» (Австрия)
- 30 января – «Черно Море» (Болгария)
- 2 февраля – «Ракув» (Польша)
- 6 февраля – «Дечич» (Черногория)
- 10 февраля – «Аркадаг» (Туркменистан)
- 13 февраля – соперник уточняется
- 16 февраля – РФШ (Латвия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2024, 20:35 3
Украинца поддерживает главный скаут и руководство «сливочных»
Футбол | 15 января 2024, 23:54 1
Команда Гасперини забила пять безответных голов
Футбол | 15.01.2024, 15:06
Футбол | 15.01.2024, 22:40
Футбол | 15.01.2024, 07:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2024, 23:35 8
14.01.2024, 14:17 1
15.01.2024, 00:15 18
14.01.2024, 07:50 1
14.01.2024, 04:49 14
14.01.2024, 22:53 34
14.01.2024, 07:27 2
15.01.2024, 03:35 22