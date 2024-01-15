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15 января 2024, 23:59 | Обновлено 16 января 2024, 00:24
457
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Андрей Шевченко посетил церемонию награждения ФИФА в Лондоне

В Лондоне подведены итоги футбольного 2023 года

15 января 2024, 23:59 | Обновлено 16 января 2024, 00:24
457
1
Андрей Шевченко посетил церемонию награждения ФИФА в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира.

Подведены итоги сезона по версии ФИФА на церемонии под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко посетил церемонию награждения ФИФА.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины. Эта его 8-я подобная награда от ФИФА за карьеру (португалец Криштиану Роналду имеет 5 таких призов).

В топ-3 лучших игроков года вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

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награды ФИФА Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
Українець, так написано ніби ще в новій Зеландії є Андрій шевченко
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