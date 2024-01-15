Андрей Шевченко посетил церемонию награждения ФИФА в Лондоне

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира.

Подведены итоги сезона по версии ФИФА на церемонии под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко посетил церемонию награждения ФИФА.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины. Эта его 8-я подобная награда от ФИФА за карьеру (португалец Криштиану Роналду имеет 5 таких призов).

В топ-3 лучших игроков года вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.