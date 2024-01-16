Костюк / Кава – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 16 января стартует парный женский разряд на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в паре. В 1/32 финала украинка и ее напарница Катаржина Кава (Польша) сыграют против тандема Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды).

Поединок состоится третьим запуском на корте №12. Время начала встречи – не ранее 05:30 по Киеву.

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Изначально Марта должна была играть в паре с Еленой-Габриэлой Русе, однако представительница Румынии снялась с австралийского мейджора.

В 1/16 финала Austarlian Open 2024 сыграет против победительниц матча Гофф / Пегула – Бюрель / Парри.

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