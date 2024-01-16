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  4. Костюк / Кава – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
16 января 2024, 00:25 |
61
0

Костюк / Кава – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/64 финала Australian Open 2024

16 января 2024, 00:25 |
61
0
Костюк / Кава – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 16 января стартует парный женский разряд на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в паре. В 1/32 финала украинка и ее напарница Катаржина Кава (Польша) сыграют против тандема Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды).

Поединок состоится третьим запуском на корте №12. Время начала встречи – не ранее 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Изначально Марта должна была играть в паре с Еленой-Габриэлой Русе, однако представительница Румынии снялась с австралийского мейджора.

В 1/16 финала Austarlian Open 2024 сыграет против победительниц матча Гофф / Пегула – Бюрель / Парри.

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Катаржина Кава Татьяна Мария Аранча Рус Марта Костюк смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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