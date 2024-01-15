Португалия15 января 2024, 20:45 | Обновлено 15 января 2024, 20:59
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С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Португалии
Соперником орлов будет Визела, за которую играет украинец Орест Лебеденко
15 января 2024, 20:45 | Обновлено 15 января 2024, 20:59
1242
0
15 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии.
Бенфика, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, в четвертьфинале сыграет против клуба Визела, цвета которого защищает украинский защитник Орест Лебеденко.
Выступления в Кубке также продолжают еще два португальских гранда – Порту и Спортинг.
Четвертьфинальные матчи пройдут с 6 по 8 февраля.
Кубок Португалии 2023/24
Пары 1/4 финала
- Витория Гимараеш – Жил Висенте
- Санта-Клара – Порту
- Униан Лейрия – Спортинг
- Визела – Бенфика
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