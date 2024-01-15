С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Португалии

15 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии.

Бенфика, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, в четвертьфинале сыграет против клуба Визела, цвета которого защищает украинский защитник Орест Лебеденко.

Выступления в Кубке также продолжают еще два португальских гранда – Порту и Спортинг.

Четвертьфинальные матчи пройдут с 6 по 8 февраля.

Кубок Португалии 2023/24

Пары 1/4 финала