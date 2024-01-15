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Португалия
15 января 2024, 20:45 | Обновлено 15 января 2024, 20:59
1242
0

С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Португалии

Соперником орлов будет Визела, за которую играет украинец Орест Лебеденко

15 января 2024, 20:45 | Обновлено 15 января 2024, 20:59
1242
0
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

15 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии.

Бенфика, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, в четвертьфинале сыграет против клуба Визела, цвета которого защищает украинский защитник Орест Лебеденко.

Выступления в Кубке также продолжают еще два португальских гранда – Порту и Спортинг.

Четвертьфинальные матчи пройдут с 6 по 8 февраля.

Кубок Португалии 2023/24

Пары 1/4 финала

  • Витория Гимараеш – Жил Висенте
  • Санта-Клара – Порту
  • Униан Лейрия – Спортинг
  • Визела – Бенфика

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Кубок Португалии по футболу Бенфика Визела Анатолий Трубин Орест Лебеденко Витория Гимараеш Жил Висенте Санта-Клара Порту Лейрия Спортинг Лиссабон жеребьевка
Источник Sport.ua
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