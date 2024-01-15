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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с вратарем
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 19:17 |
862
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с вратарем

Кемкин не сыграл за закарпатцев в нынешнем сезоне ни одного матча

15 января 2024, 19:17 |
862
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с вратарем
ФК Минай. Александр Кемкин

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил на своей странице в Instagram о продлении контракта с 21-летним вратарем Александром Кемкиным.

По условиям нового соглашения, голкипер останется игроком закарпатского клуба до завершения сезона-2024/2025.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кемкин не провел ни одного матча за первую команду «Миная». В целом же на его счету две игры за закарпатцев и четыре пропущенных мяча.

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Александр Кемкин Минай продление контракта Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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