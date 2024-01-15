ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с вратарем

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил на своей странице в Instagram о продлении контракта с 21-летним вратарем Александром Кемкиным.

По условиям нового соглашения, голкипер останется игроком закарпатского клуба до завершения сезона-2024/2025.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кемкин не провел ни одного матча за первую команду «Миная». В целом же на его счету две игры за закарпатцев и четыре пропущенных мяча.