Украина. Премьер лига15 января 2024, 19:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с вратарем
Кемкин не сыграл за закарпатцев в нынешнем сезоне ни одного матча
15 января 2024, 19:17 |
862
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Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил на своей странице в Instagram о продлении контракта с 21-летним вратарем Александром Кемкиным.
По условиям нового соглашения, голкипер останется игроком закарпатского клуба до завершения сезона-2024/2025.
Отметим, что в нынешнем сезоне Кемкин не провел ни одного матча за первую команду «Миная». В целом же на его счету две игры за закарпатцев и четыре пропущенных мяча.
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