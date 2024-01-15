Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТУХЕЛЬ: «Когда Кейн на поле, он становится акулой»
Германия
15 января 2024, 19:01 |
99
0

ТУХЕЛЬ: «Когда Кейн на поле, он становится акулой»

Форвард в среднем забивает больше одного гола за игру в этом сезоне

15 января 2024, 19:01 |
99
0
ТУХЕЛЬ: «Когда Кейн на поле, он становится акулой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель восхитился футбольными и человеческими качествами форварда Гарри Кейна, который выступает в Мюнхене с лета прошлого года.

«Честно говоря, быть его тренером – это просто подарок. Я чувствую себя очень привилегированным.

Гарри очень скромный, он первым приезжает на тренировку каждый день. Что бы вы его ни попросили, он это сделает. На поле Кейн становится акулой, потому что он стремится к голам, стремится к победам. Он делает это каждый день, и речь не только о голах. Гарри хорошо тренируется, делает то, что нужно.

Он демонстрирует свои качества и успокаивает всех вокруг себя, делает всех лучше одним своим присутствием. Это очень высокий уровень», – поделился наставник с ESPN.

Отметим, что Кейн в нынешнем сезоне провел за «Баварию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 8 результативных передач.

По теме:
Тоттенхэм установил впечатляющий клубный рекорд в АПЛ
Боруссия М обыграла Штутгарт, Бохум и Вердер разошлись миром
Уйдет или останется? Киммих ответил на вопрос о своем будущем
Гарри Кейн Томас Тухель Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу лучший бомбардир
Источник Planet Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: лидером Ворсклы интересуется зарубежный клуб
Футбол | 15 января 2024, 17:44 0
Источник: лидером Ворсклы интересуется зарубежный клуб
Источник: лидером Ворсклы интересуется зарубежный клуб

На Ибрахима Кане претендует «Маккаби» Тель-Авив

Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Футбол | 15 января 2024, 00:15 17
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа

Лунин и фаны «Реала» все никак не убедят коуча команды....

Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко
Футбол | 15.01.2024, 11:37
Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко
Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Футбол | 14.01.2024, 23:00
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
Футбол | 14.01.2024, 23:20
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
15.01.2024, 04:18 1
Теннис
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 7
Футбол
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
14.01.2024, 07:50 1
Футбол
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
13.01.2024, 17:32 8
Футбол
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
14.01.2024, 18:27 1
Футбол
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
14.01.2024, 17:03 317
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем