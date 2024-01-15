ТУХЕЛЬ: «Когда Кейн на поле, он становится акулой»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель восхитился футбольными и человеческими качествами форварда Гарри Кейна, который выступает в Мюнхене с лета прошлого года.

«Честно говоря, быть его тренером – это просто подарок. Я чувствую себя очень привилегированным.

Гарри очень скромный, он первым приезжает на тренировку каждый день. Что бы вы его ни попросили, он это сделает. На поле Кейн становится акулой, потому что он стремится к голам, стремится к победам. Он делает это каждый день, и речь не только о голах. Гарри хорошо тренируется, делает то, что нужно.

Он демонстрирует свои качества и успокаивает всех вокруг себя, делает всех лучше одним своим присутствием. Это очень высокий уровень», – поделился наставник с ESPN.

Отметим, что Кейн в нынешнем сезоне провел за «Баварию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 8 результативных передач.