Источник: капитан мадридского Реала перейдет в Милан
Контракт Начо с королевским клубом истекает летом 2024 года
Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес перейдет в «Милан», сообщает испанское издание Fichajes.
По информации источника, переход состоится летом 2024 года на правах свободного агента, ведь именно тогда заканчивается действующий контракт 33-летнего футболиста с королевским клубом.
В этом сезоне Начо Фернандес 21 матч за мадридский «Реал», но не сумел отличиться результативными действиями. Во всех поединках, которые испанец начинал в стартовом составе, он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Начо в 5 миллионов евро.
Ранее Начо расцеловал Андрея Лунина после победы в Суперкубке Испании.
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