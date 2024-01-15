Источник: капитан мадридского Реала перейдет в Милан

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес перейдет в «Милан», сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, переход состоится летом 2024 года на правах свободного агента, ведь именно тогда заканчивается действующий контракт 33-летнего футболиста с королевским клубом.

В этом сезоне Начо Фернандес 21 матч за мадридский «Реал», но не сумел отличиться результативными действиями. Во всех поединках, которые испанец начинал в стартовом составе, он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Начо в 5 миллионов евро.

Ранее Начо расцеловал Андрея Лунина после победы в Суперкубке Испании.