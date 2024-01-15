Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Церемония вручения наград ФИФА за 2023 год. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
15 января 2024, 18:01 | Обновлено 15 января 2024, 18:04
552
0

Церемония вручения наград ФИФА за 2023 год. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 15 января в 21:30 церемонию награждения в Лондоне

15 января 2024, 18:01 | Обновлено 15 января 2024, 18:04
552
0
Церемония вручения наград ФИФА за 2023 год. Смотреть онлайн LIVE
FIFA. Мбаппе, Месси, Холанд

15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Начало мероприятия запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (каждая номинация – у мужчин и женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград

Видеотрансляцию церемонии проводит Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

В финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

По теме:
Обошел Довбика. Днепр-1 назвал лучшего игрока по итогам 2023 года
Луис Энрике: «Мне все равно на слухи об уходе Мбаппе»
ПУШИЧ: «Судаков – умный футболист, способный очень быстро учиться»
ФИФА Лионель Месси Жузеп Гвардиола Эдерсон Лучано Спаллетти Симоне Индзаги лучший гол Тибо Куртуа лучший игрок премия Пушкаша Килиан Мбаппе лучший тренер Эрлинг Холанд награды ФИФА Яссин Буну лучший вратарь смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Теннис | 15 января 2024, 04:18 1
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024

Во втором раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Виктории Томовой

Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Футбол | 14 января 2024, 22:53 34
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной

Мадридский клуб выиграл Суперкубок Испании

Камерун – Гвинея. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Футбол | 15.01.2024, 18:01
Камерун – Гвинея. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Камерун – Гвинея. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Футбол | 14.01.2024, 23:00
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
Футбол | 15.01.2024, 15:28
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
14.01.2024, 04:49 14
Теннис
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
13.01.2024, 17:32 8
Футбол
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
14.01.2024, 14:17 1
Теннис
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 17
Футбол
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
14.01.2024, 07:50 1
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 7
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем