Церемония вручения наград ФИФА за 2023 год. Смотреть онлайн LIVE

15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Начало мероприятия запланировано на 21:30 по киевскому времени.

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Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (каждая номинация – у мужчин и женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград

Видеотрансляцию церемонии проводит Суспільне Спорт.

В финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года вошли аргентинский нападающий Лионель Месси (Интер Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.