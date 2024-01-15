ОФИЦИАЛЬНО. Украинец стал шеф-скаутом клуба Чемпионшипа

Футбольный специалист Андрей Федченков официально назначен на должность шеф-скаута в валлийском «Кардифф Сити». Об этом 27-летний украинец сообщил на своей странице в сети Instagram.

Свою карьеру скаута Андрей начал еще в 2015 году, работая во львовских «Карпатах», но уже через 3 года его переманил «Шахтер». В декабре 2021 года Федченков оставил должность скаута в донецком клубе ради должности директора скаутского отдела в греческом ПАОК, которую занимал до ноября 2023 года.

Сейчас «Кардифф» занимает 13-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, который является вторым по силе дивизионом английского футбола. В 27 матчах чемпионата команда из Уэльса набрала 37 очков.