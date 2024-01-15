Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец стал шеф-скаутом клуба Чемпионшипа
Англия
15 января 2024, 17:26 |
442
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец стал шеф-скаутом клуба Чемпионшипа

Андрей Федченков получил престижную должность в «Кардиффе»

15 января 2024, 17:26 |
442
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец стал шеф-скаутом клуба Чемпионшипа
Instagram. Андрей Федченков

Футбольный специалист Андрей Федченков официально назначен на должность шеф-скаута в валлийском «Кардифф Сити». Об этом 27-летний украинец сообщил на своей странице в сети Instagram.

Свою карьеру скаута Андрей начал еще в 2015 году, работая во львовских «Карпатах», но уже через 3 года его переманил «Шахтер». В декабре 2021 года Федченков оставил должность скаута в донецком клубе ради должности директора скаутского отдела в греческом ПАОК, которую занимал до ноября 2023 года.

Сейчас «Кардифф» занимает 13-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, который является вторым по силе дивизионом английского футбола. В 27 матчах чемпионата команда из Уэльса набрала 37 очков.

По теме:
ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику
Тоттенхэм установил впечатляющий клубный рекорд в АПЛ
Украинский тренер: «Игровой интеллект у Твердохлеба лучше, чем у Мудрика»
Кардифф Сити чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
Футбол | 14 января 2024, 23:35 7
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке

Королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 4:1, Андрей вышел вместо Кепы

Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Футбол | 14 января 2024, 23:00 3
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка за Суперкубок Испании

Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Футбол | 14.01.2024, 17:19
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
Футбол | 15.01.2024, 15:28
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
«Подложили шлюшку». Бывшая Тимощука рассказала, как его удерживают в россии
Футбол | 15.01.2024, 11:16
«Подложили шлюшку». Бывшая Тимощука рассказала, как его удерживают в россии
«Подложили шлюшку». Бывшая Тимощука рассказала, как его удерживают в россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
13.01.2024, 17:32 8
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 17
Футбол
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
13.01.2024, 23:26 18
Футбол
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
14.01.2024, 07:31 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем