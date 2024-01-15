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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 17:44 | Обновлено 15 января 2024, 17:52
1169
0

Источник: лидером Ворсклы интересуется зарубежный клуб

На Ибрахима Кане претендует «Маккаби» Тель-Авив

15 января 2024, 17:44 | Обновлено 15 января 2024, 17:52
1169
0
Источник: лидером Ворсклы интересуется зарубежный клуб
dynamo.kiev.ua. Ибрахим Кане

Израильский «Маккаби» Тель-Авив интересуется малийским полузащитником полтавской «Ворсклы» Ибрахимом Кане, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, контракт 23-летнего футболиста с клубом УПЛ действует до завершения сезона 2026/27 и содержит в себе клаусулу «с шестью нулями».

В этом сезоне Ибрахим Кане провел 21 матч за «Ворсклу», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Ибрахим Кане заработал на себе больше всего фолов в этом розыгрыше чемпионата Украины.

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Ибрахим Кане Ворскла Полтава Маккаби Тель-Авив трансферы трансферы УПЛ чемпионат Израиля по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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