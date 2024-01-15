Источник: лидером Ворсклы интересуется зарубежный клуб

Израильский «Маккаби» Тель-Авив интересуется малийским полузащитником полтавской «Ворсклы» Ибрахимом Кане, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, контракт 23-летнего футболиста с клубом УПЛ действует до завершения сезона 2026/27 и содержит в себе клаусулу «с шестью нулями».

В этом сезоне Ибрахим Кане провел 21 матч за «Ворсклу», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Ибрахим Кане заработал на себе больше всего фолов в этом розыгрыше чемпионата Украины.