Источник: лидером Ворсклы интересуется зарубежный клуб
На Ибрахима Кане претендует «Маккаби» Тель-Авив
Израильский «Маккаби» Тель-Авив интересуется малийским полузащитником полтавской «Ворсклы» Ибрахимом Кане, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, контракт 23-летнего футболиста с клубом УПЛ действует до завершения сезона 2026/27 и содержит в себе клаусулу «с шестью нулями».
В этом сезоне Ибрахим Кане провел 21 матч за «Ворсклу», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Ибрахим Кане заработал на себе больше всего фолов в этом розыгрыше чемпионата Украины.
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