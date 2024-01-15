Источник: трансфер Брагару в Динамо является заслугой Ярмоленко
Виктор Вацко рассказал о «зарождение нового спортивного директора Динамо»
Борьбу на трансферном рынке за вингера одесского «Черноморца» Максима Брагару для киевского «Динамо» выиграл Андрей Ярмоленко, сообщает журналист Виктор Вацко.
По информации источника, к 21-летнему футболисту в Украине был большой интерес, а «Динамо» не было для него приоритетным вариантом.
Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис подтвердил, что после завершения карьеры Андрей Ярмоленко станет спортивным директором киевлян.
В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел лишь 9 матчей за «Динамо», ведь в октябре получил тяжелую травму. Однако на счету капитана сборной Украины 4 забитых мяча и 1 голевая передача в нынешнем розыгрыше УПЛ.
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