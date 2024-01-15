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  4. Источник: трансфер Брагару в Динамо является заслугой Ярмоленко
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 16:39 | Обновлено 15 января 2024, 16:41
2965
6

Источник: трансфер Брагару в Динамо является заслугой Ярмоленко

Виктор Вацко рассказал о «зарождение нового спортивного директора Динамо»

15 января 2024, 16:39 | Обновлено 15 января 2024, 16:41
2965
6
Источник: трансфер Брагару в Динамо является заслугой Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Борьбу на трансферном рынке за вингера одесского «Черноморца» Максима Брагару для киевского «Динамо» выиграл Андрей Ярмоленко, сообщает журналист Виктор Вацко.

По информации источника, к 21-летнему футболисту в Украине был большой интерес, а «Динамо» не было для него приоритетным вариантом.

Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис подтвердил, что после завершения карьеры Андрей Ярмоленко станет спортивным директором киевлян.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел лишь 9 матчей за «Динамо», ведь в октябре получил тяжелую травму. Однако на счету капитана сборной Украины 4 забитых мяча и 1 голевая передача в нынешнем розыгрыше УПЛ.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев трансферы Черноморец Одесса трансферы УПЛ Максим Брагару Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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Комментарии 6
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u6464u
цьому Вацьку аби що ляпнуть, до чого тут Андрій , чи він брат , кум , сват Брагару .
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0
Alex86 1
Прекрасно что во всем менджменте или точнее просто игрок ДК смогли в упл увидеть хоть 1 игрока, и смех и грех уже. Надо было Лобановского клонировать сразу же.
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0
Gargantua
прекрасно, прекрасно
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0
OtsoCity
динамо суркісів це собаче лайно
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-2
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