Не Месси или Холанд. Ван Дейк назвал форварда, который его раздражал
Жиру часто забивал, когда играл за разные команды против голландского защитника
Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, кого он считает самым неудобных соперником из нападающих, против которых ему доводилось играть.
«Оливье Жиру. Ты думаешь, что закрыл его, а он все равно забивает: головой, ногой, коленом… Он часто забивал, когда мы играли друг против друга. Мне всегда казалось, что я справляюсь с ним, но в итоге ему каким-то образом все равно удавалось забивать – будь то «Арсенал», «Челси» или сборная Франции.
Мне приходилось играть против многих потрясающих нападающих: Месси, Агуэро, Холанд… Но я выбираю Жиру, он меня реально раздражал», — цитирует ван Дейка Anfield Index.
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