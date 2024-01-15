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Англия
15 января 2024, 15:36 | Обновлено 15 января 2024, 15:51
474
0

Не Месси или Холанд. Ван Дейк назвал форварда, который его раздражал

Жиру часто забивал, когда играл за разные команды против голландского защитника

15 января 2024, 15:36 | Обновлено 15 января 2024, 15:51
474
0
Не Месси или Холанд. Ван Дейк назвал форварда, который его раздражал
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк и Оливье Жиру

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, кого он считает самым неудобных соперником из нападающих, против которых ему доводилось играть.

«Оливье Жиру. Ты думаешь, что закрыл его, а он все равно забивает: головой, ногой, коленом… Он часто забивал, когда мы играли друг против друга. Мне всегда казалось, что я справляюсь с ним, но в итоге ему каким-то образом все равно удавалось забивать – будь то «Арсенал», «Челси» или сборная Франции.

Мне приходилось играть против многих потрясающих нападающих: Месси, Агуэро, Холанд… Но я выбираю Жиру, он меня реально раздражал», — цитирует ван Дейка Anfield Index.

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Вирджил ван Дейк Оливье Жиру сборная Нидерландов по футболу сборная Франции по футболу Ливерпуль Арсенал Лондон Челси Лионель Месси Серхио Агуэро Эрлинг Холанд
Источник Anfield Index
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