Догнал Шевченко. Лунин выиграл уже 7 трофеев в Европе
Впереди только Александр Зинченко
Вчера, 14 января 2024 года, состоялся финальный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Победу со счетом 4:1 одержали «сливочные».
Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин провел на поле весь матч и помог своей команде добыть трофей, совершив 6 сейвов. Этот кубок стал для него уже 7-м за время выступлений в Мадриде. Перечень всех трофеев 24-летнего голкипера ранее был объявлен на Sport.ua.
Интересно, что теперь по показателю трофеев в составе клубов топ-лиг Андрей Лунин сравнялся со своим легендарным тезкой Шевченко. В составе «Милана» и «Челси» Андрей Николаевич также получил 7 кубков:
- Лига чемпионов 2002/03
- Кубок Италии 2002/03
- Суперкубок УЕФА 2003
- чемпионат Италии 2003/04
- Суперкубок Италии 2004/05
- Кубок Англии 2006/07
- Кубок английской лиги 2006/07
Впереди Андрея Лунина среди украинских легионеров остается лишь Александр Зинченко, на счету которого 11 трофеев с «Ман Сити»:
- чемпионат Англии 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
- Кубок Англии 2018/19
- Кубок английской лиги 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
- Суперкубок Англии 2019, 2020
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