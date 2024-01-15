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  4. Догнал Шевченко. Лунин выиграл уже 7 трофеев в Европе
Испания
15 января 2024, 17:11 |
930
1

Догнал Шевченко. Лунин выиграл уже 7 трофеев в Европе

Впереди только Александр Зинченко

15 января 2024, 17:11 |
930
1
Догнал Шевченко. Лунин выиграл уже 7 трофеев в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вчера, 14 января 2024 года, состоялся финальный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Победу со счетом 4:1 одержали «сливочные».

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин провел на поле весь матч и помог своей команде добыть трофей, совершив 6 сейвов. Этот кубок стал для него уже 7-м за время выступлений в Мадриде. Перечень всех трофеев 24-летнего голкипера ранее был объявлен на Sport.ua.

Интересно, что теперь по показателю трофеев в составе клубов топ-лиг Андрей Лунин сравнялся со своим легендарным тезкой Шевченко. В составе «Милана» и «Челси» Андрей Николаевич также получил 7 кубков:

  • Лига чемпионов 2002/03
  • Кубок Италии 2002/03
  • Суперкубок УЕФА 2003
  • чемпионат Италии 2003/04
  • Суперкубок Италии 2004/05
  • Кубок Англии 2006/07
  • Кубок английской лиги 2006/07

Впереди Андрея Лунина среди украинских легионеров остается лишь Александр Зинченко, на счету которого 11 трофеев с «Ман Сити»:

  • чемпионат Англии 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
  • Кубок Англии 2018/19
  • Кубок английской лиги 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
  • Суперкубок Англии 2019, 2020
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Андрей Лунин Александр Шевченко Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити Милан Челси Реал Мадрид трофеи
Источник Sport.ua
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Nordenus
Если я правильно помню, то победа в ЛЧ не учитывается, так как он не сыграл ни одного матча.
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