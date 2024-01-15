Догнал Шевченко. Лунин выиграл уже 7 трофеев в Европе

Вчера, 14 января 2024 года, состоялся финальный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Победу со счетом 4:1 одержали «сливочные».

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин провел на поле весь матч и помог своей команде добыть трофей, совершив 6 сейвов. Этот кубок стал для него уже 7-м за время выступлений в Мадриде. Перечень всех трофеев 24-летнего голкипера ранее был объявлен на Sport.ua.

Интересно, что теперь по показателю трофеев в составе клубов топ-лиг Андрей Лунин сравнялся со своим легендарным тезкой Шевченко. В составе «Милана» и «Челси» Андрей Николаевич также получил 7 кубков:

Лига чемпионов 2002/03

Кубок Италии 2002/03

Суперкубок УЕФА 2003

чемпионат Италии 2003/04

Суперкубок Италии 2004/05

Кубок Англии 2006/07

Кубок английской лиги 2006/07

Впереди Андрея Лунина среди украинских легионеров остается лишь Александр Зинченко, на счету которого 11 трофеев с «Ман Сити»: