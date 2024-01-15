Луис Энрике: «Мне все равно на слухи об уходе Мбаппе»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал слухи об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе:

«Вы знаете, сколько лет я провел в элитном европейском футболе? 5 в Мадриде, 8 в «Барселоне» как игрок. Как тренер: 6 лет в «Барселоне», «Роме», «Сельте». Я играл за «Спортинг» Хихон. Я родился в раздевалке, в которой всегда были комментарии от разных лиц, слухи, ложь. Я очень привык к этому, поэтому мне безразличны слухи о Мбаппе».

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 25 матчей за «ПСЖ», отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.