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  4. Луис Энрике: «Мне все равно на слухи об уходе Мбаппе»
Франция
15 января 2024, 18:03 |
536
0

Луис Энрике: «Мне все равно на слухи об уходе Мбаппе»

Главный тренер «ПСЖ» не переживает из-за шума в СМИ

15 января 2024, 18:03 |
536
0
Луис Энрике: «Мне все равно на слухи об уходе Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал слухи об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе:

«Вы знаете, сколько лет я провел в элитном европейском футболе? 5 в Мадриде, 8 в «Барселоне» как игрок. Как тренер: 6 лет в «Барселоне», «Роме», «Сельте». Я играл за «Спортинг» Хихон. Я родился в раздевалке, в которой всегда были комментарии от разных лиц, слухи, ложь. Я очень привык к этому, поэтому мне безразличны слухи о Мбаппе».

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 25 матчей за «ПСЖ», отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

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Луис Энрике Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Источник Goal.com
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