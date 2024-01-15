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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 15:28 | Обновлено 15 января 2024, 15:44
2057
3

«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной

Виталий Левченко рассказал о том, почему Хусрава Тоирова не вызывают в сборную Таджикистана

15 января 2024, 15:28 | Обновлено 15 января 2024, 15:44
2057
3
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

Известный таджикский тренер Виталий Левченко объяснил, почему вингера донецкого «Шахтера» Хусрава Тоирова не вызвали в сборную Таджикистана на первый в истории команды Кубок Азии.

– Национальная сборная Таджикистана поехала на свой первый в истории Кубок Азии без полузащитника «Шахтера» Хусрава Тоирова, хотя не имеет звездных фамилий в своем составе. Почему, по вашему мнению, он не попал в заявку?

– Просто он ведет себя неправильно, когда приезжает в национальную или олимпийскую сборную Таджикистана. Он ставит себя выше других ребят. Поэтому его не вызывают. Кроме того, он не подходит по игровым качествам. Тоиров тянет «одеяло» на себя, он не командный игрок. К тому же, в Шахтере он тоже не блещет, почти не играет за основную команду.

Если ты играешь в таком украинском гранде, как «Шахтер», то должен показывать на футбольном поле, что ты не зря попал в такой клуб. Футболист должен доказывать, что заслужил это своей игрой, а не благодаря каким-то агентским вариантам.

Тренеры сборной Таджикистана посмотрели, подумали, и решили отказаться от Тоирова, чтобы и атмосфера в команде была позитивная и доброжелательная, и командная игра строилась не на одном футболисте, который берет мяч и возит его, пытаясь обыграть по пять человек, что заканчивается потерей. Поэтому Тоиров на данный момент и не востребован национальной сборной Таджикистана.

– В чем выражаются его проблемы в поведении?

– Когда есть командное расписание, все футболисты должны его выполнять и придерживаться тех требований, которые устанавливает тренер – как в национальной, так и в олимпийской сборной. А он может себе позволить где-то погулять, и прийти в расположение команды в отель с какой-то девушкой. Какому тренеру такое понравится?

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Виталий Левченко Хусрав Тоиров Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Таджикистана по футболу Кубок Азии 2023
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Андрій Шевченко
А де новина , що цю усралу теж ювентуснаполі "купують" ?
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+3
Pavel_i_CO
Скоро за цю чурку, ахмэтав 30млн буде просити)
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0
Mr Voevudskiy
хусрав? невистка)
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0
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