Умер самый титулованный тренер в истории израильского футбола

Бывший главный тренер сборной Израиля и самый титулованный специалист в истории чемпионатов страны Дрор Каштан умер на 80-м году жизни.

Печальную новость, не указывая причины смерти, сообщает официальный сайт Израильской ассоциации футбола.

Отметим, что Каштан начал свою тренерскую карьеру в 1977 году и завершил в 2013-м, все это время проработав в родной стране. Специалист сменил более десяти клубов, в некоторые из которых приходил по несколько раз, также работал с молодежной и национальной командой. Тренер рекордные шесть раз становился чемпионом Израиля (с четырьмя разными командами), также шесть раз выигрывал Кубок Израиля (с четырьмя клубами), трижды – Кубок израильской лиги (с тремя командами) и один раз – Суперкубка страны.