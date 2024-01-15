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15 января 2024, 15:02 | Обновлено 15 января 2024, 15:03
901
0

Умер самый титулованный тренер в истории израильского футбола

Дрор Каштан работал исключительно в родной стране, сменив более десяти клубов

15 января 2024, 15:02 | Обновлено 15 января 2024, 15:03
901
0
Умер самый титулованный тренер в истории израильского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрор Каштан

Бывший главный тренер сборной Израиля и самый титулованный специалист в истории чемпионатов страны Дрор Каштан умер на 80-м году жизни.

Печальную новость, не указывая причины смерти, сообщает официальный сайт Израильской ассоциации футбола.

Отметим, что Каштан начал свою тренерскую карьеру в 1977 году и завершил в 2013-м, все это время проработав в родной стране. Специалист сменил более десяти клубов, в некоторые из которых приходил по несколько раз, также работал с молодежной и национальной командой. Тренер рекордные шесть раз становился чемпионом Израиля (с четырьмя разными командами), также шесть раз выигрывал Кубок Израиля (с четырьмя клубами), трижды – Кубок израильской лиги (с тремя командами) и один раз – Суперкубка страны.

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Источник Ассоциация футбола Израиля
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