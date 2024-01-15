Анчелотти удивил? Перес не ожидал появления Лунина в Эль Класико

В воскресенье, 14 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Команды сыграли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

«Галактикос» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти доверил место в воротах команды украинцу Андрею Лунину, который не подвел, совершив несколько эффектных сейвов.

Издание Defensa Central сообщает, что этим решением Анчелотти удивил президента «Реала» Флорентино Переса. Перес рассказал своему окружению, что для него удивительно, что играет Лунин. Кроме того, он сообщил Солари и Роберто Карлосу, что для Анчелотти сейчас очень большие хлопоты выбирать стартового вратаря.

Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» и в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.