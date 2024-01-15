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Италия
15 января 2024, 14:39 | Обновлено 15 января 2024, 14:40
62
0

Стало известно, кто может заменить Моуриньо на посту главного тренера Ромы

Руководство римлян недовольно выступлением команды под руководством португальца

15 января 2024, 14:39 | Обновлено 15 января 2024, 14:40
62
0
Стало известно, кто может заменить Моуриньо на посту главного тренера Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Руководство римской «Ромы» крайне недовольно результатами команды под руководством Жозе Моуриньо в нынешнем сезоне и в ближайшее время может уволить португальского специалиста.

После гостевого поражения от «Милана» (1:3) «волки» скатились на девятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны еврокубков на три очка.

При этом, как утверждает Sportmediaset, владельцы «Ромы» также не впечатлены постоянными жалобами Моуриньо в адрес судей, также португалец потерял поддержку части ультрас команды. По информации источника, в качестве замены Особенному рассматривается легенда «волков» Даниэле Де Росси.

Отметим, что последним местом работы 40-летнего Де Росси был СПАЛ в Серии B в прошлом сезоне, откуда он был уволен спустя всего 17 проведенных игр.

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Жозе Моуриньо Рома Рим отставка Даниэле Де Росси Милан - Рома СПАЛ Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport Mediaset
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