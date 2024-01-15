Финский легионер Вересу не подошел
Команда также просматривает еще двух футболистов
Как стало известно Sport.ua, с опорным полузащитником из Финляндии, находившимся на просмотре в «Вересе», решили контракт не подписывать. Впрочем, этот футболист еще может продолжить карьеру в УПЛ, в одной из других команд чемпионата Украины.
По информации нашего источника в расположении «Вереса» еще находятся два потенциальных новичка: защитник Александр Мельник, ранее выступавший за «Минай» и нападающий из Черногории.
Останутся ли они в Ровно станет известно в ближайшие дни. Еще несколько легионеров приедут в Турцию, где вскоре «Верес» будет проводить тренировочный сбор.
Пока что «Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
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