ВИДЕО. Ибрагимович встретился с Хабибом на матче Милан – Рома
Боец с гражданством рф посетил матч Серии А
Вчера, 14 января 2024 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и римской «Ромой». Победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.
Перед началом встречи официальный англоязычный аккаунт Серии А в сети Twitter опубликовал видео, на котором легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович общается с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, который имеет гражданство рф и никак не осуждает войну против Украины.
Ранее Миро Ванадзе рассказал, что ожидал большего от Хабиба после начала полномасштабного вторжения.
ВИДЕО. Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче Милан – Рома
Zlatan Ibrahimović x Khabib Nurmagomedov 🔥#MilanRoma pic.twitter.com/xtBcGqI0Lf— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 14, 2024
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