ВИДЕО. Ибрагимович встретился с Хабибом на матче Милан – Рома

Вчера, 14 января 2024 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и римской «Ромой». Победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

Перед началом встречи официальный англоязычный аккаунт Серии А в сети Twitter опубликовал видео, на котором легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович общается с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, который имеет гражданство рф и никак не осуждает войну против Украины.

Ранее Миро Ванадзе рассказал, что ожидал большего от Хабиба после начала полномасштабного вторжения.

ВИДЕО. Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче Милан – Рома