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Италия
15 января 2024, 14:06 | Обновлено 15 января 2024, 14:08
87
0

ВИДЕО. Ибрагимович встретился с Хабибом на матче Милан – Рома

Боец с гражданством рф посетил матч Серии А

15 января 2024, 14:06 | Обновлено 15 января 2024, 14:08
87
0
ВИДЕО. Ибрагимович встретился с Хабибом на матче Милан – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Хабиб Нурмагомедов и Златан Ибрагимович

Вчера, 14 января 2024 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и римской «Ромой». Победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

Перед началом встречи официальный англоязычный аккаунт Серии А в сети Twitter опубликовал видео, на котором легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович общается с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, который имеет гражданство рф и никак не осуждает войну против Украины.

Ранее Миро Ванадзе рассказал, что ожидал большего от Хабиба после начала полномасштабного вторжения.

ВИДЕО. Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче Милан – Рома

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Златан Ибрагимович Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Рома Хабиб Нурмагомедов видео
Источник Serie A
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