Украинский тренер: «Игровой интеллект у Твердохлеба лучше, чем у Мудрика»

Украинский тренер киевского «Атлета» Дмитрий Мурашенко рассказал, в чем новичок «Кривбасса» Егор Твердохлеб может продолжать прогрессировать, а также сравнил его с вингером «Челси» Михаилом Мудриком:

«Более сильные партнеры по атаке, более атакующая игра – это именно то, что нужно Егору, чтобы раскрыть свой потенциал. Он раньше играл за команды, которые не были лидерами своих турниров, а когда атакуют изредка и малыми силами, то на Егоре концентрировалось слишком много внимания защитников. Теперь все зависит от него.

Антропометрия у Твердохлеба, скорее, не центрального, а крайнего нападающего, вингера. Это если команда играет 4-3-3. «Кривбасс» иногда играет и 4-4-2, в два нападающих. Егор мог бы играть второго форварда в оттяжке, который играет из глубины, ищет свободные зоны, врывается туда, не боится, идет в обыгрыш. Если есть пространство и Твердохлеб наберет скорость, то может спокойно обыграть одного-двух. В этом плане похож на Мудрика. Только с игровым интеллектом сильнее, по моему мнению. Хотя в плане физической подготовки, техники и скорости он слабее Мудрика, конечно. Но по позиции – примерно так.

В «Минае» Егор забил очень красивый гол после того, как обыграл троих-четверых. Но в УПЛ он это делал иногда. А у меня на любительском уровне – постоянно».

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