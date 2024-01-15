Тренер рассказал, как купил Андриевского из Динамо за 200 долларов

Украинский тренер киевского «Атлета» Дмитрий Мурашенко рассказал, как купил Александра Андриевского из «Динамо» за 200 долларов:

«Андриевский сначала не подошел «Динамо». Мы его купили в ДЮСШ «Атлет» за 200 долларов. А они потом его, своего воспитанника, за 100 000 долларов выкупили у «Металлиста».

Андриевский сначала был у меня в «Атлете», но по детям он играл со старшими за него на пять лет. И он с моего разрешения пошел еще в школу «Динамо» тренироваться. Саша там был капитаном второй команды в своем возрасте. Так дошел до «Динамо-2». Я там знал тренера, спросил: «Он тебе нужен?», тот отвечает: «Нет». «Ну, тогда, прошу, сделай так, чтобы мы его забрали». Мы немного закулисно все решили - дали за это 200 долларов, и забрали Сашу обратно в «Атлет». А через полгода уже «Металлист» им заинтересовался, выкупил у нас примерно за 60 000 гривен. Металлист отдал в аренду в «Горняк-Спорт», а оттуда уже «Динамо» выкупило за 100 000 долларов».

В этом сезоне Александр Андриевский провел 12 матчей за киевское «Динамо», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.