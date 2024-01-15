Тренер рассказал, как купил Андриевского из Динамо за 200 долларов
Дмитрий Мурашенко рассказал интересную историю
Украинский тренер киевского «Атлета» Дмитрий Мурашенко рассказал, как купил Александра Андриевского из «Динамо» за 200 долларов:
«Андриевский сначала не подошел «Динамо». Мы его купили в ДЮСШ «Атлет» за 200 долларов. А они потом его, своего воспитанника, за 100 000 долларов выкупили у «Металлиста».
Андриевский сначала был у меня в «Атлете», но по детям он играл со старшими за него на пять лет. И он с моего разрешения пошел еще в школу «Динамо» тренироваться. Саша там был капитаном второй команды в своем возрасте. Так дошел до «Динамо-2». Я там знал тренера, спросил: «Он тебе нужен?», тот отвечает: «Нет». «Ну, тогда, прошу, сделай так, чтобы мы его забрали». Мы немного закулисно все решили - дали за это 200 долларов, и забрали Сашу обратно в «Атлет». А через полгода уже «Металлист» им заинтересовался, выкупил у нас примерно за 60 000 гривен. Металлист отдал в аренду в «Горняк-Спорт», а оттуда уже «Динамо» выкупило за 100 000 долларов».
В этом сезоне Александр Андриевский провел 12 матчей за киевское «Динамо», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
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