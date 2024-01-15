ФОТО. Футболисты Днепра-1 вышли из отпуска
Команда вскоре отправится на сборы в Турцию
Футболисты и тренеры спортивного клуба «Днепр-1» вышли из зимнего отпуска.
Как обычно, в первые дни тренировка команды сочетается с медицинским осмотром. На базе игроки сдают анализы, проходят обследование, посещают профильных специалистов. А в одном из медицинских центров города им также обследуют сердце.
Для медосмотра «спортклубовцев» распределили на группы. В первый день к врачам пришли Валерий Юрчук, Руслан Бабенко, Владимир Танчик, Яков Кинарейкин, Рамик Гаджиев и ряд молодых футболистов, которые впервые пройдут сборы с основным составом.
В родном городе «Днепр-1» будет работать три дня, после чего отправится на сбор в Турцию. Там подготовка будет состоять из двух этапов: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля.
На следующую неделю запланирован выход из отпуска коллектива U-19 и женской команды СК «Днепр-1».
Ранее из отпуска вышло киевское «Динамо».
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