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  4. ФОТО. Футболисты Днепра-1 вышли из отпуска
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 11:57 |
527
0

ФОТО. Футболисты Днепра-1 вышли из отпуска

Команда вскоре отправится на сборы в Турцию

15 января 2024, 11:57 |
527
0
ФОТО. Футболисты Днепра-1 вышли из отпуска
СК Днепр-1

Футболисты и тренеры спортивного клуба «Днепр-1» вышли из зимнего отпуска.

Как обычно, в первые дни тренировка команды сочетается с медицинским осмотром. На базе игроки сдают анализы, проходят обследование, посещают профильных специалистов. А в одном из медицинских центров города им также обследуют сердце.

Для медосмотра «спортклубовцев» распределили на группы. В первый день к врачам пришли Валерий Юрчук, Руслан Бабенко, Владимир Танчик, Яков Кинарейкин, Рамик Гаджиев и ряд молодых футболистов, которые впервые пройдут сборы с основным составом.

В родном городе «Днепр-1» будет работать три дня, после чего отправится на сбор в Турцию. Там подготовка будет состоять из двух этапов: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля.

На следующую неделю запланирован выход из отпуска коллектива U-19 и женской команды СК «Днепр-1».

Ранее из отпуска вышло киевское «Динамо».

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Источник СК Днепр-1
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