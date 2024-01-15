«Он мой кумир». Винисиус рассказал, почему празднует голы в стиле Роналду

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в финале Суперкубка Испании, а также рассказал, почему празднует голы в стиле Криштиану Роналду:

«Он мой кумир. Болельщики в Саудовской Аравии меня очень любит. Я очень рад тому, что мы сегодня победили. Играть против «Барселоны» нелегко, и мы провели почти идеальную игру. Чтобы она действительно была идеальной, мы не должны были пропускать гол от Роберта Левандовски».

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 16 матчей за королевский клуб, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.