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  4. «Он мой кумир». Винисиус рассказал, почему празднует голы в стиле Роналду
Испания
15 января 2024, 12:22 |
417
0

«Он мой кумир». Винисиус рассказал, почему празднует голы в стиле Роналду

Вингер мадридского «Реала» прокомментировал победу над «Барселоной»

15 января 2024, 12:22 |
417
0
«Он мой кумир». Винисиус рассказал, почему празднует голы в стиле Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в финале Суперкубка Испании, а также рассказал, почему празднует голы в стиле Криштиану Роналду:

«Он мой кумир. Болельщики в Саудовской Аравии меня очень любит. Я очень рад тому, что мы сегодня победили. Играть против «Барселоны» нелегко, и мы провели почти идеальную игру. Чтобы она действительно была идеальной, мы не должны были пропускать гол от Роберта Левандовски».

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 16 матчей за королевский клуб, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Криштиану Роналду Роберт Левандовски
Источник OK Diario
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