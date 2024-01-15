ФОТО. Лунин прокомментировал Эль Класико и отдал должное украинцам

Украинец Андрей Лунин поделился эмоциями от выигрыша мадридским «Реалом» Суперкубка Испании. Как известно, в решающем поединке за почетный трофей «галактикос» переиграли «Барселону» со счетом 4:1.

«Мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня большая честь иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру», – написал Лунин в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» и в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.