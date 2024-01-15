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Испания
15 января 2024, 11:01 | Обновлено 15 января 2024, 11:31
1105
0

ФОТО. Лунин прокомментировал Эль Класико и отдал должное украинцам

Андрей посвятил победу украинскому народу

15 января 2024, 11:01 | Обновлено 15 января 2024, 11:31
1105
0
ФОТО. Лунин прокомментировал Эль Класико и отдал должное украинцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинец Андрей Лунин поделился эмоциями от выигрыша мадридским «Реалом» Суперкубка Испании. Как известно, в решающем поединке за почетный трофей «галактикос» переиграли «Барселону» со счетом 4:1.

«Мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня большая честь иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру», – написал Лунин в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» и в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Instagram
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