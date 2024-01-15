Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых поднялись на одну позицию

На прошлой неделе мужчины сыграли на турнирах ATP 250 в Аделаиде и в Окленде.

Иржи Легечка стали лучшим в Аделаиде, это позволило ему обновить личный рекорд, поднявшись на 23-ю позицию.

В Окленде победил Алехандро Табило, чилиец после этого успеха дебютировал в топ-50 (49 место).

В первой десятке изменений не случилось

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко, Илья Марченко и Алексей Крутых поднялись на одну строчку. У остальных также в основном позитивные сдвиги, но также небольшие.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP