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  4. Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых поднялись на одну позицию
ATP
15 января 2024, 08:43 |
89
0

Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых поднялись на одну позицию

Иржи Легечка и Алехандро Табило обновили личные достижения после взятия титулов

15 января 2024, 08:43 |
89
0
Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых поднялись на одну позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

На прошлой неделе мужчины сыграли на турнирах ATP 250 в Аделаиде и в Окленде.

Иржи Легечка стали лучшим в Аделаиде, это позволило ему обновить личный рекорд, поднявшись на 23-ю позицию.

В Окленде победил Алехандро Табило, чилиец после этого успеха дебютировал в топ-50 (49 место).

В первой десятке изменений не случилось

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко, Илья Марченко и Алексей Крутых поднялись на одну строчку. У остальных также в основном позитивные сдвиги, но также небольшие.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Александр Зверев Стефанос Циципас Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист) Иржи Легечка Алехандро Табило
Источник Sport.ua
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