ATP15 января 2024, 08:43 |
89
0
Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых поднялись на одну позицию
Иржи Легечка и Алехандро Табило обновили личные достижения после взятия титулов
15 января 2024, 08:43 |
89
0
На прошлой неделе мужчины сыграли на турнирах ATP 250 в Аделаиде и в Окленде.
Иржи Легечка стали лучшим в Аделаиде, это позволило ему обновить личный рекорд, поднявшись на 23-ю позицию.
В Окленде победил Алехандро Табило, чилиец после этого успеха дебютировал в топ-50 (49 место).
В первой десятке изменений не случилось
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко, Илья Марченко и Алексей Крутых поднялись на одну строчку. У остальных также в основном позитивные сдвиги, но также небольшие.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2024, 07:59 3
Украинец помог «сливочным» победить в финале Суперкубка Испании
Футбол | 14 января 2024, 23:00 3
Смотрите видеообзор финального поединка за Суперкубок Испании
Теннис | 15.01.2024, 05:01
Футбол | 14.01.2024, 22:53
Футбол | 14.01.2024, 17:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2024, 18:42 5
15.01.2024, 00:15 13
13.01.2024, 11:39 1
13.01.2024, 12:53 48
14.01.2024, 23:20 1
13.01.2024, 09:09 11
14.01.2024, 17:19 5
Футбол