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15 января 2024, 05:10 |
19
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января

Важные события во всех видах спорта

15 января 2024, 05:10 |
19
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Сенегал – Гамбия

Favbet 1.32 – 4.70 – 11.50

19:00 Камерун – Гвинея

Favbet 2.17 – 2.96 – 3.97

21:45 Аталанта – Фрозиноне

Favbet 1.45 – 5.14 – 7.60

22:00 Алжир – Ангола

Favbet 1.53 – 3.82 – 7.03

ТЕННИС

08:00 Ангелина Калинина – Аранча Рус

Favbet 1.61 – 2.35

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Источник Sport.ua
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