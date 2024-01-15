ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января

В понедельник, 15 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Сенегал – Гамбия

1.32 – 4.70 – 11.50

19:00 Камерун – Гвинея

2.17 – 2.96 – 3.97

21:45 Аталанта – Фрозиноне

1.45 – 5.14 – 7.60

22:00 Алжир – Ангола

1.53 – 3.82 – 7.03

ТЕННИС

08:00 Ангелина Калинина – Аранча Рус

1.61 – 2.35