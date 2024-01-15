Другие новости15 января 2024, 05:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Важные события во всех видах спорта
15 января 2024, 05:10 |
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В понедельник, 15 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Сенегал – Гамбия
19:00 Камерун – Гвинея
21:45 Аталанта – Фрозиноне
22:00 Алжир – Ангола
ТЕННИС
08:00 Ангелина Калинина – Аранча Рус
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